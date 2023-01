BBB 23: Conselho de Enfermagem se manifesta sobre polêmica com Fred Nicácio

Fred Nicácio, do "BBB 23", é alvo de nota do Coren/SP (Reprodução/Globo)

O médico Fred Nicácio está no centro das atenções dos fãs do “BBB 23″. Mas, uma fala sobre enfermeiros fez o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren/SP) se pronunciar.

Por meio de uma nota oficial, emitida na quarta-feira (18), o órgão rebateu o brother, que faz parte do Camarote. O texto foi feito depois que o famoso contou aos demais participantes uma situação que considerou racista quando ainda era fisioterapeuta.

“Eu vi um médico entubando e eu falei assim: ‘eu queria fazer isso aí’. Uma enfermeira branca olhou para mim e disse: ‘sai pra lá, menino, isso é só para médico. Sete anos depois voltei e ela era minha enfermeira”.

Ao saber da conversa, o Coren/SP usou as redes sociais para se pronunciar. Em nota, o órgão disse que a enfermagem é uma profissão autônoma, regulamentada e que não existe hierarquia entre profissões em uma equipe multidisciplinar.

“Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente às demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria”, falaram ainda.

Vale lembrar que a fala de Fred Nicácio dentro do “BBB 23″ afetou também Cezar Black, que é enfermeiro e convive com o brother no confinamento: “Para chegar onde eu cheguei tem que ser muito f*da. Eu sou enfermeiro. Ontem na conversa o Fred falando sobre a trajetória dele, sobre as lutas dele, ele falou: ‘Ah, porque o enfermeiro tem que vir aqui me auxiliar porque eu sou médico’. Isso é uma coisa que a gente como enfermeiro sofre todos os dias da nossa carreira”.

Leia a declaração do Coren/SP na íntegra:

“O programa Big Brother Brasil 23 exibiu entre ontem e hoje uma discussão sobre a autonomia da enfermagem. O participante Cezar Black, que é enfermeiro, desabafou que se sentiu ofendido sobre uma menção do participante Fred Nicácio, que é médico e fisioterapeuta, de que uma enfermeira deveria auxiliá-lo. A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19. Portanto, o Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria”.

