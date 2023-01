Jojo Todynho não aceitou ir para ‘Big Brother’ fora do Brasil; entenda

Depois de “A Fazenda 12″, Jojo Todynho conquistou mais fãs e conseguiu mostrar que era mais do que seu hit “Que Tiro Foi Esse” e, por isso, ela foi convidada para participar do “Big Brother Portugal”, que é exibido pela TVI.

No entanto, a contratada da TV Globo contou que não aceitou participar do reality show. Durante o quadro “Acredite em Quem Quiser”, do “Domingão com Huck”, a famosa contou como tudo aconteceu e revelou medo de voltar ao confinamento.

“Fui convidada para o ‘BBB’ de Portugal e não aceitei. Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom”, disse a cantora.

Segundo ela, a influenciadora digital Bruna Gomes, que é ex-namorada de Felipe Neto, foi chamada para ocupar sua vaga. Para quem não lembra, a famosa venceu a última edição do reality show lusitano, após topar voltar à casa da atração para uma dinâmica chamada “Desafio Final”.

Dentro do “Big Brother”, Bruna também se envolveu amorosamente com o piloto português Bernardo Sousa e contou que a experiência foi divertida: “O prêmio do Brasil é maior, mas o melhor de tudo foi ter me reencontrado. Acho que o confinamento foi muito importante para dar mais propósito ainda no que eu faço”, pontuou a famosa, que ganhou 10 mil euros.

Jojo Todynho também disse que não ficou com inveja de Bruna, mas feliz com a conquista: “Ela é maravilhosa. Você arrasou, foi impecável do começo ao fim. Parabéns. Eu adorei!”, elogiou a cantora, empolgada.

Vale lembrar que antes do “Big Brother Brasil” começar sua 23ª temporada, Jojo pediu para Boninho deixá-la ocupar uma das vagas na casa. Tudo não passou de uma brincadeira, mas não será nada estranho ver a famosa visitar os participantes confinados durante uma festa ou uma prova.

