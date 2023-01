BBB 23: Paredão Falso e mais surpresas: Saiba como será a primeira semana

No "BBB 23", Domitila comenta sobre participante com Cezar (Reprodução/Globo)

Sem tempo para conversar e querendo melhorar a audiência do “Big Brother Brasil”, Boninho resolveu turbinar o reality show colocando a Casa de Vidro, os participantes em duplas e também outras novidades ao longo da primeira semana.

Logo nesta segunda-feira (16), dia da estreia, Tadeu Schmidt colocou os participantes em duplas e levou todos para a primeira prova de resistência, que dá imunidade e também a liderança, que será decidida entre duas pessoas. Além disso, o apresentador do “BBB 23″ disse aos telespectadores que os principais trunfos do programa serão usados agora, ou seja, paredão falso e o quarto secreto.

Ao vivo, Tadeu explicou ainda que o primeiro paredão do reality show da Globo será feito em duas fases. Na primeira etapa, na noite de terça-feira (24), os telespectadores vão tirar uma dupla da casa, mas eles não serão eliminados. De acordo com as regras, os dois vão para o quarto secreto, onde começa a nova etapa e, neste momento, o público vota para eliminar um deles, sendo que o outro retorna ao jogo.

Como a dinâmica vai acontecer logo no começo, a ideia é que todos acreditem na eliminação dupla e, em seguida, fiquem surpreendidos com o retorno de um participante.

Antes da votação, haverá também a tradicional prova do líder, que também será em dupla. Quem vencer vai poder salvar dois participantes da berlinda.

Domitila já pensa em paredão

A modelo Domitila Barros não entrou no “BBB 23″ para brincar. Logo na estreia do programa, a participante do Camarote conversou com Cezar sobre as divisões dos quartos e o paredão.

Após serem eliminados da prova de imunidade, os dois foram para o quarto Fundo do Mar, onde ela comentou que a energia não bateu com um participante: “Não sei se você concorda comigo, eu curti muito a energia da galera de lá, entendeu? E eu acho que a gente tem que se unir com pessoas que a gente curta a energia, que tenha mais a ver com a gente”.

Já Cezar focou no fim da prova e nos próximos passos: “Não adianta pensar. Aconteceu, paciência, pensar no próximo agora. Tem muita gente na casa e na primeira semana é todo mundo brother e gente boa. Vou te falar a verdade, eu curti mais a energia do outro quarto, da galera de lá, sacou?”.

A ativista social, então, diz: “Mas da minha parte tem gente lá que a energia não bateu, acho que você até pode imaginar”.

