BBB 23: Este foi o verdadeiro motivo para MC Guimê entrar no reality show

Parece que MC Guimê não aceitou o convite para participar do “BBB 23″ apenas para voltar aos holofotes. Há quem diga que o funkeiro deve uma bolada para o banco e, por isso, está atrás do prêmio milionário.

Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, o famoso soma mais de R$ 580 mil em dívidas e processos judiciais. De acordo com o colunista, um dos valores devidos pelo cantor conta com 16 parcelas de R$ 3 mil, que deve ser abatido com um banco nacional.

De acordo com a instituição financeira, MC Guimê só cumpriu o acordo até a oitava parcela, o que resulta um saldo devedor de mais de R$ 92,5 mil, que corrigido com juros e correções monetárias em junho de 2022, o débito chegou no valor de R$ 164.442,62 e segue aumentando mês a mês até que o valor seja pago.

Longe de ser um milionário, o participante do “BBB 23″ também está com uma dívida de R$ 308.182,42, referente aos honorários de advogados da parte vencedora de um processo que ele moveu para obter a reintegração de posse de um imóvel, no qual foi negado pelo juiz.

Novo prêmio do reality

Antes mesmo da estreia do “BBB 23″, Tadeu Schmidt avisou que o prêmio iria mudar radicalmente. Em um vídeo publicado no Instagram, o apresentador revelou que o valor final vai mudar ao longo da temporada, ou seja, algumas dinâmicas podem alterar o total de R$ 1,5 milhão.

Segundo ele, os brothers e sisters vão ter que se dedicar nas provas do líder e do anjo para que o valor pago ao vencedor fique mais alto: “E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder”, disse Tadeu, em um vídeo que foi postado na página oficial do “BBB 23″.

