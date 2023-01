BBB 23: Gabriel Santana fala sobre orientação sexual e se declara birromântico

Gabriel Santana voltou a falar sobre a sua orientação sexual no “Big Brother Brasil”. Mesmo afirmando que estava “disponível para meninos e meninas” no primeiro dia de confinamento, o ator precisou explicar para alguns participantes com mais detalhes.

Tudo aconteceu depois de Cristian explicar por que não gosta de se apaixonar e Cezar perguntar para Larissa em quem ela se interessaria. Neste momento, o famoso se declarou birromântico.

“Eu me entendo como bissexual, mas acho que sou birromântico.Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher”, disse ele, que esteve no elenco do remake de “Pantanal”.

Em seguida, Gabriel Santana revelou que já beijou muitos homens: “Já beijei muito cara na vida, mas transar é muito raro”.

Caso você não conheça o termo, uma pessoa birromântica é aquela que gosta de se relacionar com homens e mulheres, chegando a se apaixonar, mas não necessariamente desfrutar das experiências sexuais.

LEIA TAMBÉM: Beijo na boca e jogador favorito: Descubra os palpites de Gil do Vigor

Gabriel Santana e Fred Nicácio se beijam no "BBB 23" (Reprodução/Globo)

A pessoa birromântica pode ser heterossexual, bissexual, homossexual ou assexual. Elas desejam uma conexão física com uma contraparte e não as outras ações que ocorreriam em um relacionamento, como carícias, presentes, ir a encontros e andar de mãos dadas.

Beijo na festa do “BBB 23″

Na noite desta quarta-feira (18), Fred Nicácio e Gabriel Santana, que fazem parte do Camarote, não perderam tempo e deram um beijo daqueles, animando os demais participantes do reality show.

Mas, para alguns fãs do “Big Brother Brasil” tudo não passou de estratégia: “Sem comentários. Ele estava visivelmente fazendo um personagem. Pegou só por pegar e fazer VT”, disse um perfil, no Twitter.

Um segundo lembrou do personagem de Gabriel em “Chiquititas” e escreveu: “Após ter falado com Domitila que se arrependeu de ficar com Mosca, Mosca pousou no colo de Nicácio”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Previsão de vidente pode decepcionar os fãs de um dos casais da edição