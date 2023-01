Gkay em Paris: Esta foi a peça luxuosa usada pela famosa durante a Semana de Moda parisiense

A Semana de Moda de Paris de 2023 contou com um combo de looks icônicos e memoráveis. Nesta quarta-feira (25), Gkay foi convidada para vestir uma peça de alta costura da estilista Iris Van Herpen.

Nos dias anteriores, a influenciadora digital também esteve presente na ocasião fashion com combinações que ganharam destaque nas redes. Gkay recebeu diversos elogios pelos looks utilizados no evento.

Confira:

O tanto que eu tô apaixonada nessas fotos da Gkay. Ela tá muito lindaaaaa! 🥹💖✨ pic.twitter.com/7GWNlrR6o8 — stef (@_stefoliveirap) January 24, 2023

" wow your look so incredible " ela: 🥹

MEUDEUS GKAY VC É TÃO SUPERIOR!!😭 pic.twitter.com/7p99B34Sjn — May | 🪰💅🏾 (@leandrogmay) January 24, 2023

precisamos falar sobre a gkay entregando muito na paris fashion week pic.twitter.com/Yyjjr6Y4Yn — ruan 🦋 (@ruanoliveira) January 24, 2023

e a gkay que resolveu entregar TUDO e mais um pouco na semana de moda de Paris? DEITEI pic.twitter.com/PDVyktpsyP — leosy (@theleomachado) January 25, 2023

Em conversa com a Vogue Brasil, a influencer abordou a experiência de ser convidada por Iris e poder usar suas peças no evento. Gkay se revelou fã da estilista há muito tempo e descreveu sua experiência como a mais incrível de sua vida.

Posso falar? GKAY SUSTENTOU MUITO NESSE LOOK pic.twitter.com/WoFm6PzCq7 — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) January 25, 2023

“Quando eu fui convidada para semana de alta costura, fiquei muito ansiosa, pois era um dos desfiles que eu mais estava esperando - e ela não fez desfile, ela fez uma live, um desfile digital. Fui convidada para o showroom e para conhecê-la e, não sei descrever o quanto ela é incrível profissional, maravilhosa, artista e cuidadosa em cada detalhe”, revelou Gkay à Vogue.

“Provei um look incrível, fui incrivelmente bem recebida, toda a sua equipe é incrivelmente profissional, por isso que o trabalho que é feito sai tão impecável. Demora em média seis meses para um look dela ficar pronto, porque é realmente um trabalho espetacular e minucioso”, continuou.

“Só tenho a agradecer e expressar toda a minha felicidade e alegria por ter vivido esse momento tão incrível. É a realização de mais um sonho estar nessa semana de moda e de alta-costura”, concluiu.

