Peculiaridade e luxo: Doja Cat surge com 30 mil cristais em corpo pintado de vermelho na Semana de Moda de Paris (Reprodução/Instagram @schiaparelli)

Pintada dos pés à cabeça, Doja Cat foi um dos destaques presentes na Semana de Moda de Paris, que ocorreu no último domingo (22). A rapper norte-americana surgiu no evento para prestigiar a marca Schiaparelli, no desfile de abertura da Semana de Alta Costura de Paris.

A equipe da estrela do pop levou cerca de cinco horas para completar todo o visual da artista, intitulado como ‘Doja’s inferno’. O conceito produtivo foi criado pelo diretor criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry , e pela maquiadora britânica Dame Pat McGrath.

This picture of Doja Cat in Schiaparelli Couture. pic.twitter.com/35YxKbpnCv — Kea (@jacquemusx) January 23, 2023

A maquiadora afirmou que Doja Cat tinha “paciência sublime” e descreveu o resultado da composição como “uma obra-prima mágica e hipnotizante de brilho cintilante” em uma postagem nas redes sociais.

Composição peculiar da artista

Além dos 30 mil cristais pelo corpo de Doja Cat aplicados totalmente à mão, a rapper usou um grande lenço de seda vermelho e uma pintura corporal. Com um bustiê de seda vermelho, a cantora também compôs seu look com uma saia tulipa e um par de botas até os joelhos.

Nas redes, Dame Pat compartilhou um registro de bastidores, mostrando sua equipe pintando a pele da artista e aplicando os cristais pelo corpo.

Assista ao vídeo:

Reações nas redes

Com toda uma produção de destaque, a composição de Doja Cat não poderia ter passo despercebida pelos olhos dos internautas. Os 30 mil cristais, a pintura corporal e a extravagância do look foram um dos pontos principais para as observações levantadas nas redes.

Confira algumas das reações nas redes sociais:

PQP! doja cat pro desfile da schiaparelli! PERFEIÇAO pic.twitter.com/3Yop42cVmK — mitcho (@mitchomezzomo) January 23, 2023

Sem dúvidas uma das imagens mais marcantes dessa semana de alta costura que só começou, a make artística e intergaláctica da Doja Cat pro desfile da Schiaparelli hoje em Paris, foto de Armando Grillo.#ParisFashionWeek #PFW2023 #PFW23 pic.twitter.com/5lJJM1gg5F — Felipe Vasconcelos, a Chernobycha fashion victim (@fiajeans) January 23, 2023

doja cat você sempre será famosa mds QUE MULHER

pic.twitter.com/rYjN1ZDOSX — welleson (@wellesonvitalin) January 24, 2023

Veja mais notícias sobre luxo e famosos: