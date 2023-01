Pulso de luxo: Cristiano Ronaldo usa relógio de luxo de R$ 4 milhões

A integração de Cristiano Ronaldo ao clube de futebol da Arábia Saudita, Al Nassr, foi de grande vantagem para o jogador. Ao juntar-se com a marca Jacob & Co, o atleta surgiu com um relógio luxuoso avaliado em 800 mil euros, cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual, de acordo com o portal AS.

A peça presa ao pulso do jogador português é um modelo do Caviar Flyin Tourbillon, da relojoaria luxuosa Jacob & Co, e conta com caixa Caviar de 47 mm × 15,85 mm em ouro branco 18K e 388 pedras tsavoritas verdes.

Por seu valor convertido, o relógio consegue ser mais caro do que os melhores salários dos jogadores brasileiros, que gira em torno dos 2 milhões. O CR7 mostrou que tem um verdadeiro ‘pulso de milhões’.

O valor da peça é comercializado por 600 mil euros. Entretanto, devido à personalização do relógio para o atleta português, o item exclusivo utilizado por ele resultou em 800 mil euros.

Mimo de Natal

Cristiano Ronaldo não conseguiu levar a tão sonhada taça da Copa do Mundo de 2022 para a Seleção Portuguesa, mas ganhou outro presente dentro de caso. No Natal, foi presenteado pela companheira, Georgina Rodríguez, de 28 anos, com um Rolls Royce Phantom conversível.

Presente de luxo: Cristiano Ronaldo recebe carro luxuoso de Natal de R$ 3,4 milhões da esposa Georgina Rodríguez (Reprodução/Instagram @georginagio)

O valor do carro gira em torno de R$ 3,4 milhões. Em clima festivo, Georgina compartilhou um registro em seu Instagram em que mostra a reação de Cristiano Ronaldo ao receber o presente. O jogador se revela surpreso e contente com o grande mimo natalino.

Após sugerir que o marido entrasse no automóvel, Cristiano explorou o interior com os filhos. O carro de luxo conta com um teto conversível e peças de alta qualidade. Embora a tão sonhada taça não tenha chegado, sem presente o jogador não ficou.

