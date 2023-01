Neste clima de verão, Rafa Kalimann elegeu duas peças de crochê para o fim de semana. A influenciadora digital, ex-BBB e apresentadora surgiu nas redes com as peças, mostrando que a tendência está de volta. Para quem acredita que crochê e luxo não combinam, a influencer trouxe uma perspectiva diferenciada.

Em uma das peças selecionadas pela famosa, o modelo revelava seu abdômen e interligava a parte de baixo com a de cima. Já o outro, apresenta uma versão longa e toda coberta na frente, com um decote nas costas. Rafa esteve no Festival de Verão de Salvador, na Bahia, e vibrou na web.

Resgate visual de luxo: Rafa Kalimann compartilha registros em vestido de crochê (Reprodução/Instagram @rafakalimann)

Após compartilhar os clicks, alguns famosos colegas de trabalho de Rafa deixaram comentários de elogios para ela. Internautas seguidores da famosa também registraram suas mensagens de carinho.

Luciana Gimenez, Gizelly Bicalho e Juliana Paes foram algumas das celebridades que deixaram mensagens.

Confira alguns comentários de seguidores:

“Como pode irradiar tanta luz com somente ser?”

“Fiquei até sem palavras aqui…”

“Cores fortes destacam demais seus olhos.”

“Mais linda de todo esse mundo!”

“Mulher, como você é maravilhosa, colírio para nossos olhos.”

