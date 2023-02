Luxo em Milão: Marina Ruy Barbosa surge com look glamouroso de grife na Europa (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Após sua passagem no Baile da Arara nesta terça-feira (21), a festa queridinha de carnaval dos famosos no Rio de Janeiro, Marina Ruy Barbosa seguiu direto para Milão, na Itália, conforme sua agenda. A famosa compartilhou alguns cliques em suas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores.

A famosa chegou em Milão para assistir aos desfiles na Semana de Moda da cidade italiana. Nesta sexta-feira (24), a famosa preencheu suas redes com um carrossel em que surge usando uma composição da famosa grife Gucci. Marina foi registrada com uma saia vermelha de recorte na lateral, uma blusa preta de gola alta com casaco cinza listrado por cima.

Passe para o lado e confira as fotos:

Na parte de comentários, os fãs da atriz depositaram seus elogios e mensagens de carinho. “Linda”, “Perfeita” e “Deusa” foram alguns adjetivos atribuídos à artista. Veja o que comentaram abaixo:

“O coração chega a errar as batidas.”

“Puro glamour.”

“A maior que temos.”

“Como é saber que você sempre entrega tudo? Maravilhosa demais!”

“Sempre linda e dando banho de beleza.”

“Estou passada com essa perfeição.”

Marina Ruy Barbosa no Baile da Arara

O Baile da Arara aconteceu nesta terça-feira (21) de Carnaval, no Rio de Janeiro, e Marina Ruy Barbosa foi uma das personalidades de passagem no evento. Mais uma vez, a famosa se destacou com a escolha de vestuário.

A atriz elegeu um macacão branco com rosas vermelhas estampadas e adereços florais na cabeça, ornando com a peça. Além disso, também apostou em um batom vermelho contrastante. A roupa é da famosa grife francesa Yves Saint Laurent e está avaliada por cerca de R$ 23 mil.

Estes foram alguns comentários dos seguidores na publicação da atriz:

“Sempre linda, mas às vezes abusa da beleza.”

“Lindíssima, elegante como sempre.”

“A mulher nunca erra, pô! Está maravilhosa.”

“Eu babo na minha ídola.”

“Eu amei esse batom em um nível.”

“Juro, quem aguenta a beleza desta mulher?”

Veja mais notícias sobre luxo e famosos: