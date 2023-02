Marcos Mion aposta em tênis de luxo cravejado com cristais de R$ 28 mil para evento da NBA

Com o Jogo das Estrelas da NBA, que acontece na próxima sexta-feira (17), o apresentador da Globo, Marcos Mion, se antecipou em sua preparação de presença marcada. O famoso compartilhou em suas redes o processo de organização de sua viagem a Utah, nos Estados Unidos, e surgiu com uma peça luxuosa para os pés.

Para o tapete vermelho do evento, o apresentador elegeu um calçado luxuoso. Mion adiantou aos seguidores em suas redes, que vai comportar um modelo cravejado de cristais, com a assinatura do designer alemão Philipp Plein. A peça custa R$ 28.160 no portal da marca.

“Que loucura, que tênis! Olha a qualidade deste tênis. Gente, tudo isso é cristal. E é cheiroso demais. Não é um tênis que a gente está acostumado a ver, é nível máximo, de uma qualidade absurda. Só vai dar eu no tapete vermelho”, disse Mion em vídeo compartilhado em suas redes sociais.

O apresentador foi anunciado na semana passada como participante do evento, sendo o terceiro brasileiro a participar do evento. O Jogo das Estrelas da NBA conta com vários famosos de diferentes países, classificados como fãs do basquete.

Gkay e a bota de R$ 10 mil

‘Dark luxo’: Gkay surge com bota ‘inusitada’ de R$ 10 mil e seguidores associam humorista (Reprodução/Instagram @gkay)

Recentemente, Gkay se manifestou nas redes com uma aquisição diferenciada. Em seu Instagram, a humorista compartilhou fotos, no início do mês, em que utiliza um par de botas pretas da marca LOEWE. Após os registros, diversos seguidores da famosa fizeram associações em relação ao visual da influenciadora digital.

Conforme Fernanda Paes Leme, a peça utilizada por ela lembrava até mesmo uma bolsa, porém nos pés. A plataforma utilizada pela famosa pode ser encontrada no portal oficial de varejo da marca. O valor chega a US$ 1.950, por volta de R$ 10 mil na cotação atual.

