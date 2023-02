Luxo etéreo: Bruna Marquezine compartilha registro com vestido transparente em clima de TBT

Em mood de TBT nesta quinta-feira (16), Bruna Marquezine surgiu nas redes com um registro encantador. Na foto compartilhada em seu Instagram, a atriz surge com um vestido curto transparente e com muita classe.

Para compor seu look em um show de luxo, a famosa comportou um par de saltos e um extravagante acessório de flor pendurado no pescoço. Em época de carnaval e pré-primavera, a artista soube bem manifestar seu TBT nas redes.

“Linda”, “Perfeita” e “Maravilhosa” foram alguns dos adjetivos dos seguidores de Bruna, registrados na seção de comentários da postagem. Estas são algumas mensagens de carinho recebida pela famosa:

“Além de linda parece ter uma personalidade impressionante, sério.”

“Que lindeza, meu Deus.”

“Ela some? Some. Mas quando aparece, é isso aí, né? Tome.”

“Não tem jeito, a rainha brilha demais.”

“Impactado com essa beleza.”

“Larga de ser perfeita, mulher.”

“Bruna é de uma elegância e sensualidade extraordinária.”

“Eu tenho pena de todos os seus ex’s.”

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Marcons Mion e o tênis luxuoso para NBA

Se tratando de peças com classe, Marcos Mion também foi um dos destaques da rede nesta semana. Com o Jogo das Estrelas da NBA, desta sexta-feira (17), o apresentador da Globo compartilhou em suas redes o processo de organização de sua viagem a Utah, nos Estados Unidos, e surgiu com uma peça luxuosa para os pés.

Marcos Mion aposta em tênis de luxo cravejado com cristais de R$ 28 mil para evento da NBA (Reprodução/Instagram @marcosmion)

Para o tapete vermelho do evento, o famoso elegeu um calçado luxuoso. Mion adiantou aos seguidores em suas redes, que vai comportar um modelo cravejado de cristais, com a assinatura do designer alemão Philipp Plein. A peça custa R$ 28.160 no portal da marca.

“Que loucura, que tênis! Olha a qualidade deste tênis. Gente, tudo isso é cristal. E é cheiroso demais. Não é um tênis que a gente está acostumado a ver, é nível máximo, de uma qualidade absurda. Só vai dar eu no tapete vermelho”, disse Mion em vídeo compartilhado em suas redes sociais.