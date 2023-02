Look carnavalesco de luxo: Este é o vestido azul de Bruna Marquezine usado na Sapucaí (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

Bruna Marquezine foi uma das celebridades que contemplou os desfiles do Carnaval 2023 durante o início da semana. Nesta terça-feira (20), a atriz surgiu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com um belo e clássico vestido azul.

Radiante, a famosa surgiu no evento para acompanhar os desfiles no Rio. Bruna chamou a atenção para diversos elogios de internautas, ao compartilhar seu registro nas redes.

Ao contrário das fantasias inusitadas de bloquinhos, Bruna Marquezine elegeu um clássico vestido azul. Abaixo você confere alguns comentários na postagem da famosa:

“Esse vestido foi tudo.”

“A mulher está um luxo.”

“A rainha do Carnaval 2023.”

“Uma explosão de beleza.”

“Você não cansa de humilhar os pobres mortais com tanta beleza?”

“Que mulher perfeita. Quanta beleza em só uma mulher.”

“Marquezine, você é um espetáculo… Seu sorriso é tão lindo. É visível sua alegria! Você exala beleza de dentro para fora!”

Juliette prateada no Carnaval de Salvador

Juliette chegou com tudo em Salvador pronta para performar no Bloco Chá da Alice nesta terça-feira (21), ao lado de Mari Antunes do Babado Novo.

Folia com classe: Juliette chega para Carnaval de Salvador com look todo prateado (Reprodução/Instagram @juliette)

A cantora se direcionou ao circuito Barra-Ondina para o encerramento de sua estreia e não deixou a desejar com seu look para a folia.

Com um vestido curto prateado e adereços na cabeça, da mesma linha, a cantora se preparou para subir ao trio em Salvador e levar mais uma tarde de muita folia aos adeptos dos bloquinhos.

“Eu estou ansiosa, nem dormi direito. Por isso que eu estou assim, ansiosa, pensando em como vai ser hoje. Minha gente, eu estou em Salvador. Vocês têm noção? Eu vou cantar no Carnaval de Salvador”, disse Juliette por meio de suas redes horas antes da apresentação.

