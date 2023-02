Nova aquisição: MC Cabelinho surge com carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão (Reprodução/Instagram @mccabelinho)

Aos 27 anos de idade, MC Cabelinho registrou algumas fotos de sua nova aquisição no Instagram. O MC revelou aos seguidores sua nova BMW luxuosa, do modelo X6M Competition e recebeu diversos comentários na postagem. O veículo é avaliado em R$ 1 milhão.

“Então, tem que ir bem devagar com o acelerador dele”, alertou o funcionário da concessionária. Em seguida, o MC brincou com o vendedor. “Vou ir ‘rapidão’”.

“Isso aqui é um risco, é uma arma na sua mão”, pontuou o funcionário.

A namorada do MC e atriz, Bella Campos, registrou sua mensagem na postagem do famoso. Um favelado tão novo vivendo uma vida de rei”, comentou ela.

“Merecido demais, sua simplicidade continua intacta mesmo com a vida luxuosa, por isso papai do céu dá mais e mais bênçãos. Feliz por você”, escreveu o cantor Ferrugem, comemorando a aquisição de Cabelinho.

Carrão de presentão: Irmã de Gil do Vigor recebe agrado de irmão

Durante sua passagem no BBB 21, Gil do Vigor viralizou com o bordão ‘O Brasil tá lascado’. Bom, essa é uma realidade que, felizmente, não se aplica ao economista.

Mimo em família: Gil do Vigor presenteia irmã com carrão de luxo (Reprodução/Instagram)

O famoso ex-BBB presenteou a irmã, Janielly Nogueira, com um automóvel luxuoso e teve registro compartilhado nas redes.

Logo no início de fevereiro, a irmã do famoso publicou fotos ao lado de seu SUV Hyundai Creta preto embrulhado com laço vermelho e legendou de onde surgiu o mimo. O veículo é avaliado em cerca de R$ 110.990.

“Gente! ‘Tá’ aqui o presente que ganhei do meu super irmão, Gil do Vigor”, escreveu ela na postagem. “Estou transbordando de tanta alegria. Meu irmão, você é meu super-herói e a vida seria uma chatice se você não existisse. Amo você e obrigada por tudo! Valeu, Giba.”

