‘Spencer’ tem primeiro trailer oficial revelado

Em agosto, um teaser tinha sido lançado. Agora, o novo trailer revela mais sobre o longa.

Se estamos ansiosos? Com certeza. ‘Spencer’ é um dos dramas mais esperados do ano e, embora já tenha tido sua estreia, aclamada pela crítica, no Festival de Veneza, em setembro, o longa só entrará em cartaz mundialmente nos cinemas em 5 novembro.

Agora, a Neon divulgou o primeiro trailer oficial, onde podemos ver mais da princesa Diana de Kristen Stewart. Veja.

‘Spencer’ estreou no dia 3 de setembro, no Festival de Cinema de Veneza e Kristen Stewart falou sobre a composição da personagem: “Tive mais prazer na minha fisicalidade fazendo este filme do que em qualquer outra coisa. Eu me senti mais livre e vivo e capaz de me mover, e mais alta”, disse a atriz à Us Weekly.

Kristen Stewart disse que teve ajuda para dominar o jeito de se mover, a forma de falar e até a forma de olhar de Diana: “Sempre havia alguém para se certificar de que não estávamos saindo da linha e que estávamos permanecendo autênticos. Existem algumas pessoas dotadas de uma energia inegável e penetrante. A coisa realmente triste sobre ela é que tão normal e casual e desarmante em seu ar, como ela era, que imediatamente ela também se sentia tão isolada e solitária. Ela fazia com que todos se sentissem acompanhados e amparados por essa luz e tudo o que ela queria era tê-la de volta”.

Em 27 de agosto, a Neon já tinha divulgado um primeiro trailer, mas foi visto mais como um aperitivo do longa do que um trailer propriamente dito. Assista também.

A cinebiografia de Lady Di se passa ao longo de um fim de semana em dezembro de 1991, quando a princesa Diana se junta à família real para o feriado de Natal e decide se separar do príncipe Charles. “O filme não oferece nenhuma informação nova. Ele não tenta explicar nada, Trata-se de retratar os sentimentos. Acho que minha impressão só pode ser minha, mas Diana era uma mulher que queria que as pessoas se unissem e acho que a ambição deste filme é preencher lacunas. Acho que não tivemos poucas pessoas como Diana ao longo da história”, disse Kristen.

Em uma entrevista recente, Kristen Stewart revelou uma conexão com sua personagem: “Eu sei o que é sentir-se encurralada. Eu sei o que é sentir desafio, e então meio que arrependido disso, porque de repente, você está sendo definido como rebelde. Você não tem ideia de quantas vezes as pessoas vão dizer, ‘Então você não dá a mínima, hein?’ Você está brincando? Essa é realmente a impressão? Porque é o oposto disso. É tão desesperadamente o oposto. É uma ideia complicada, mas eu definitivamente entendo o que é querer uma conexão humana e, na verdade, ironicamente, me sentir distanciado de tudo e de todos”.

‘Spencer’ é do do diretor chileno Pablo Larraín (o mesmo que foi indicado ao Oscar por seu trabalho em ‘Jackie’), que disse: “Não estamos tentando explicar quem ela era ou responder a perguntas na escala maior de sua vida. Estamos transformando a maior parte disso em ficção com base no que pensamos que poderia ter acontecido”.