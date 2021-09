‘Nightmare Alley’: Novo filme de Guilhermo del Toro tem trailer revelado

Guilhermo del Toro apostou na estética noir para ‘Nightmare Alley’.

Com nomes conhecidos no elenco como Bradley Cooper e Cate Blanchett, ‘Nightmare Alley’ é o novo filme de Guilermo del Toro. O longa, caracterizado pela estética noir, um estilo de filmagem que estava em voga nos anos 1940, com ambientação urbana, temática criminal e anti-heróis. Veja o trailer.

‘Nightmare Alley’ é baseado no romance homônimo publicado 1946 de William Lindsay Gresham, que foi anteriormente adaptado para o longa de 1947, de Edmund Goulding e estrelado por Tyrone Power.

Leia mais sobre filmes e séries:

Na versão Guilherme del Toro, Bradley Cooper interpreta um ex-carnavalesco que se torna um popular artista de boate. Usando truques de leitura de mente que aprendeu, Stanton Carlisle de Cooper engana milionários sem dinheiro, mas ele encontra seu par romântico em uma psiquiatra (Dra. Lilith Ritter, interpretada por Cate Blanchett), que tenta expô-lo.

O elenco do longa reúne Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen e David Strathairn.

‘Nightmare Alley’ começou a ser filmado fora de ordem e, desde o início, a reescrita estava acontecendo o tempo todo. A produção também foi atrasada pela pandemia e entrou em um hiato de seis meses. “Filmamos a segunda metade antes da primeira”, revelou Cooper no início deste ano no Tribeca Film Festival. “Não queríamos fazer assim. Coisas aconteceram conosco, com cenários e disponibilidade de outros atores e água, a neve e tudo mais. Eu fui a causa. Eu me mudei para Nova York e disse: ‘Não posso fazer isso agora. Deixe-me me instalar’”.

O longa tem estreia programada nos cinemas para 17 de dezembro.