[HORROR] Jamie Lee Curtis comemora estreia de ‘Halloween Kills’

Atriz faz post comemorando a estreia do longa no Festival de Veneza e a boa recepção por parte da crítica. Nos cinemas o filme entra em cartaz em outubro.

Um dos filmes do gênero de horror mais esperados deste ano, ‘Halloween Kills’: O Terror Continua será o terceiro da reinicialização da franquia, que recomeçou com o filme ‘Halloween’ de 2018. Apesar de sofrer atrasos por conta da pandemia da Covid-19, o longa tem estreia mundial programada para dia 15 de outubro de 2021. Antes disso, o filme já estreou no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 8 de setembro.

Para celebrar a data, a protagonista e atriz reconhecida da franquia, Jamie Lee Curtis, postou no Instagram dias antes da estreia no Festival: “Em 2 dias, alguns sortudos que amam o medo verão parte da obra-prima de brutalidade e beleza de David no #venicefilmfestival Festival de Cinema de Veneza @halloweenmovie e, em 40 dias, o mundo também poderá ver. A ÚNICA chatice para mim é que @missjudygreer e @andimatichak não ficarão de braços dados comigo. Somos um trio de MULHERES FORTES, BRAVAS, ALTAS E FORTES! Este filme é sobre ELAS”.

Na foto, Lee Curtis está ao lado das atrizes Judy Greer e Andi Matichak, que interpretam sua filha e neta no longa.

Jamie Lee Curtis retorna como Laurie Strode no novo filme de terror, dirigido por David Gordon Green e escrito por Green, Danny McBride e Scott Teems. ‘Halloween Kills’ continuará a fúria de Michael Meyers e mostrará como o povo de Haddonfield finalmente se uniu para lutar contra seu algoz.

Veja todos os trailers já divulgados.