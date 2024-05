Prêmio da Mega-Sena vale R$ 47 milhões; veja os números sorteados neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado um prêmio acumulado que pode chegar a R$ 47 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e será pago a quem acertar as seis dezenas da loteria.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado são:

06, 12, 19, 28, 50, 60

SORTEIO DE QUINTA-FEIRA

No sorteio de quinta-feira, ninguém levou o prêmio do sorteio da Mega, mas setenta e duas apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 43.867,37.

Na faixa dos quatro acertos, 5.080 apostas foram premiadas, individualmente, com R$ 888,20.

Mais Milionária sorteia prêmio de R$ 183 milhões

A Mais Milionária continua acumulada e quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte no sorteio deste sábado pode levar para casa um dos maiores prêmios do ano, avaliado em nada menos do que R$ 183 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números e os trevos sorteados para a Mais Milionária são:

10, 11, 13, 17, 18, 37