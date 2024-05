Lotofácil 3101: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 3101 da Lotofácil vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado são:

03, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Ontem saiu para MG, Paraná e Tocantins

O sorteio de ontem da Lotofácil teve três ganhadores e cada um dos sortudos engordou suas respectivas contas bancárias em R$ 2.561.075,53.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Ipatinga, em Minas Gerais, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e Palmas, no Tocantins.

Na faixa dos 14 acertos, quatrocentos e trinta e oito apostadores ganharam prêmios de R$ 1.663,26; 16.352 apostas acertaram 13 números e cada um delas ganhou R$ 30,00.

Hoje tem Quina de R$ 10,5 milhões

A Quina continua com seu prêmio acumulado e o sorteio deste sábado deve pagar a quem tiver a sorte de acertar as cinco dezenas da loteria um prêmio de R$ 10,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina deste sábado são: