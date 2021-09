Estreia de ‘Eternos pode atrasar e Disney ganha prazo para decidir sobre o lançamento do longa

Disney está avaliando como será feita a estreia de ‘Eternos’, se só nos cinemas ou simultâneo também pelo streaming.

A Disney ganhou três semanas de prazo para decidir se a estreia de ‘Eternos’ ocorrerá simultaneamente nos cinemas e no streaming. De acordo com informações do The Direct, o plano inicial da Disney e da Marvel Studios era o mesmo lançamento híbrido que a ‘Viúva Negra’ para ‘Eternos’. Mas, parece que essa decisão vai ser tomada após a análise dos dados de bilheteria da primeira semana de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’.

A Disney está considerando o lançamento do filme simultâneo na Disney Plus por conta do aumento dos casos da variante Delta do coronavírus no mundo. Porém, sabemos que com o lançamento no streaming, os estúdios perdem dinheiro. Então, é uma decisão difícil. Além disso, grandes estúdios também já começaram a adiar seus próximos filmes, enquanto alguns até os venderam os direitos de distribuição para os serviços de streaming.

‘Eternos’ está programado para estrear em novembro de 2020, mas muita coisa ainda pode acontecer.