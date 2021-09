Musical sobre a vida de Lady Di chegará na Netflix antes da estreia na Broadway

Musical estará disponível na Netflix antes de entrar em cartaz na Broadway.

Intitulado ‘Diana: O Musical’, o novo espetáculo da Broadway vai contar “a história que você apenas pensava que conhecia”, conforme informa o slogan do pôster oficial. A interpretação da Princesa de Gales nos palcos da Broadway se mesclam com a própria história de Diana, que era apaixonada pelo ballet e dança.

‘Diana: O Musical’ estreia na Broadway dia 2 de novembro, mas entra antes no catálogo da Netflix, dia 1 de outubro.

O papel de Diana será interpretado pela atriz londrina Jeanna de Waal, que já esteve em outros musicais de peso como ‘Finding Neverland’ e ‘American Idiot’. O espetáculo estreia dia 2 de novembro.

Diana, Princesa de Gales, é considerada a realeza mais memorável da história britânica. Sua trágica morte aos 36 anos é um dos episódios mais conhecidos da história moderna. Quando ela tinha apenas 16 anos, Diana se casou com Charles, Príncipe de Gales, em 29 de julho de 1981. Após um breve namoro e um período de noivado oficial de seis semanas antes da data do casamento, sua vida pública interminável começou. A Princesa Diana tornou-se um membro de confiança do círculo interno da Rainha Elizabeth II devido ao seu acesso às atividades principalmente privadas dentro do círculo interno da Família Real.