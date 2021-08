Harrison cresceu! Foto de bastidor revela novo visual do personagem em ‘Dexter: New Blood’

Conhecemos Harrison na quarta temporada, ele nasceu após o casamento de Rita e Dexter.

O revival de ‘Dexter’, que está sendo tratado como a nona temporada da série icônica do serial killer já tem data de estreia: 7 de novembro. ‘Dexter: New Blood’ contará com novos personagens e outros que voltarão das temporadas anteriores. Entre os personagens que voltarão está o filho de Dexter e Rita, Harrison.

Conhecemos Harrison na quarta temporada, ele nasceu após o casamento de Rita e Dexter. Nesta mesma temporada, Rita foi assassinada pelo serial killer Trinity, que descobriu a verdadeira identidade de Dexter. Nos despedimos de Harrison em 2015, assim como de todos os personagens antigos da série.

Na imagem de bastidor, os atores Michael C. Hall e Jack Alcott estão ao ar livre, rodeados por árvores, o que indica que o encontro entre pai e filho acontecerá enquanto Dexter ainda está escondido na pequena cidade onde se tornou um lenhador no final da série original.

Sabemos que ‘Dexter: New Blood’ levará o protagonista para o norte do estado de Nova York, e o envolvimento de Harrison pode dar a Dexter motivação suficiente para sair do esconderijo.

Harrison não é o único personagem do passado de Dexter que retorna. Jennifer Carpenter retomará seu papel como Debra Morgan, a irmã de Dexter. Ela assumirá o papel da consciência de Dexter, que antes era ocupado pelo pai dos dois.

Outro personagem da série original que estará de volta é o serial killer Trinity, vivido pelo ator John Lithgow. Ambos os personagens morreram nas temporadas originais da série, o que significa que seu retorno indica que Dexter terá que lidar com seus demônios interiores dizendo adeus para sempre.

A série completa está disponível no Amazon Prime Video e na HBO Max, este último serviço de streaming adicionou a série ao seu catálogo mais esta semana.