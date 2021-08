Nova série da Netflix vai fazer você repensar sobre o que anda vendo na Internet

‘Clickbait’ é sobre um sequestro com pistas online.

‘Clickbait’ é uma nova série de suspense da Netflix que promete fazer você refletir sobre o que está consumindo na Internet. Os oito episódios da primeira temporada já estão disponíveis a partir desta quarta, 25, na plataforma.

O mistério central do show começa com um vídeo online da vítima segurando cartazes, um dos quais diz: “Com 5 milhões de visualizações, eu morro”. O título é sinônimo de um termo utilizado pelos criadores de conteúdo das diversas plataformas digitais que usam títulos atrativos para atrair cliques, consequentemente acessos e lucro para quem está criando o conteúdo. Porém, o roubo de identidade no meio digital faz com que o espectador fique intrigado enquanto a trama se desenrola e ele tenta entender as motivações do crime.

A série foi co-criada por Tony Ayres e Christian White, sendo este último o criador do filme ‘Relic’. O roteiro parte do sequestro e conta a história com base nas diferentes perspectivas dos personagens.

Os criadores realizaram uma extensa pesquisa sobre dois crimes reais, um dos quais parece ser o tema do documentário ‘Catfish’, de 2010 , no qual o personagem central se envolve em um relacionamento romântico online com uma mulher que ele nunca conheceu na vida real.

As relações entre pessoas reais e virtuais são o tema central de ‘Clickbait’, pois tenta servir como um lembrete de que as interações online aparentemente conduzidas através de um véu sobre o anonimato têm repercussões significativas na vida real. De acordo com Ayres, “a série serve como um aviso de que nada é realmente anônimo na internet, e tudo pode ser rastreado eventualmente”.