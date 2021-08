Tudo o que sabemos sobre ‘As Branquelas 2’

Lembra daquele filme de 2004 que fez você e muita gente rir no cinema ou em casa?

‘As Branquelas’ (2004) apresentou uma sátira sobre a vida de aparência dos ricos nos Estados Unidos, racismo e até reflexões sobre o valor das coisas e das pessoas. Estrelado pelos irmãos atores Marlon Wayans e Shawn Wayans, que ficaram conhecidos pela franquia ‘Scary Movie’, na pele dos policiais atrapalhados Marcus e Kevin, eles encaram a missão de proteger duas socialites durante um evento para os ricos em Hamptons.

Dezessete anos depois, ‘As Branquelas’ pode ganhar uma sequência. De acordo com informações do Screen Rant, o ator e co-roteirista Marlon Wayans expressou repetidamente interesse em fazer uma sequência ao longo dos anos e, em 2019, Terry Crews, que desempenhou o papel de Latrell Spencer (com certeza você lembra), revelou que uma sequência estava acontecendo. Infelizmente para os fãs, Marlon recuou, dizendo que o negócio ainda não estava fechado. Ainda assim, para o Screen Rant, isso confirma que pelo menos as negociações estão ocorrendo.

Terry Crews parece à vontade para reprisar Latrell Spencer e a atriz Busy Phillips também expressou interesse em retornar como Karen Googlestein. “Para se adequar à premissa básica, porém, os irmãos agentes do FBI Kevin e Marcus Copeland obviamente precisariam, pelo menos, acabar disfarçados de mulheres brancas por algum motivo, embora a necessidade de ser as irmãs Wilson novamente pode aumentar a credibilidade”, escreveu o colunista Michael Kennedy.

Além disso, ​​em entrevista anterior para o Page Six, as irmãs Paris e Nicky Hilton falaram empolgadas sobre a possibilidade de estarem na continuação do filme de 2004. “Quando eu me encontrei com o Marlon na semana passada, ele realmente perguntou ‘Você e sua irmã estariam interessadas em fazer uma participação na Parte 2?’ e eu disse ‘Sim, 100%. Isso seria muito divertido”. Nicky concordou com a irmã: “Isso seria muito engraçado”.

Para quem não lembra, foram Paris e Nicky as inspirações para as personagens criadas pelos irmãos Wayans no longa original.