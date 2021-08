Revelado primeiro pôster de ‘Spencer’

Imagem indica uma cinebiografia intensa e emocional sobre a princesa Diana.

Foi revelado o primeiro pôster de ‘Spencer’, a cinebiografia da princesa Diana estrelada por Kristen Stewart. O longa, do diretor chileno Pablo Larraín, tem data de estreia agendada para dia 5 de novembro nos cinemas.

O primeiro pôster do longa dá uma noção do que esperar da narrativa. Em uma fotografia minimalista, a Diana de Stewart está de costas para a câmera, escondendo o rosto, enquanto seu vestido luxuoso fica em evidência. Uma clara representação artística da turbulência emocional vivida por Diana enquanto membro da Família Real britânica. O slogan comovente que acompanha o pôster diz: “Todo conto de fadas termina”.

Pablo Larraín, cujo último filme biográfico foi ‘Jackie’, que trouxe Natalie Portman no papel principal e conquistou uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2017, começou a filmar ‘Spencer’ em janeiro. Antes da estreia nos cinemas no mundo todo, o filme será exibido no Festival de Cinema de Veneza de 2021, que acontece em setembro.

Em uma entrevista anterior à revista People, Kristen Stwart disse: “‘Spencer’ é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida. É uma afirmação física da soma de suas partes, que começa com seu nome de batismo; Spencer. É um esforço angustiante para ela retornar a si mesma, enquanto Diana se esforça para manter o que o nome Spencer significa para ela”, disse a atriz. O elenco também inclui Jack Farthing de Poldark, como o príncipe Charles, e os atores Timothy Spall, Sean Harris e Sally Hawkins em papéis não revelados.

‘Spencer’ é escrito pelo criador de ‘Peaky Blinders’, Steven Knight, e gira em torno de um fim de semana no início dos anos 1991, quando Diana decidiu se separar do príncipe Charles após anos de um casamento falido. A princesa de Gales estava passando o feriado de Natal com a Família Real na propriedade Sandringham em Norfolk, quando decidiu terminar seu casamento com o príncipe Charles.