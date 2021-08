‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ terá cena pós-créditos

‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ estreia dia 3 de setembro nos cinemas.

‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ é o próximo filme do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) a entrar nos cinemas. O longa estreia dia 3 de setembro, após vários atrasos relacionados com a pandemia da Covid-19.

Ao longo dos anos, a Marvel se tornou conhecida por adicionar momentos extras aos seus créditos para provocar o que está por vir, e Shang-Chi não será uma exceção. Terá duas cenas pós-créditos, conforme confirmado no evento de estreia mundial que aconteceu nesta semana.

Tudo indica que as cenas pós-créditos de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ mostrarão o longa se conectando com os outros do MCU. No trailer, já vimos as aparições de Wong (Benedict Wong), o assistente de “Doutor Estranho” (2016), e do vilão Abominável, de “O Incrível Hulk” (2008).

Leia mais sobre filmes e séries:

Após os eventos de ‘Vingadores: Guerra Infinita’, Shang-Chi apresentará o herói interpretado pelo ator Simu Liu tendo que lidar com problemas do seu passado. Durante anos, Shang-Chi se distanciou de sua infância e dos Dez Anéis, a organização criminosa dirigida por seu pai, o Mandarim (Tony Leung).

No entanto, seu tempo longe de casa acabou, e como o Mandarim trabalha para trazer Shang-Chi de volta para sua organização criminosa, Shang-Chi deve tomar uma posição. Como acontece com a maioria dos projetos solo da Marvel, espera-se que Shang-Chi desempenhe um papel importante na Fase 4 do MCU e além.