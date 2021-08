Brie Larson confirma que as filmagens de ‘The Marvels’ já começaram

‘The Marvels’ é a continuação de ‘Capitã Marvel’ e é um dos filmes de Fase 4 do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

A atriz Brie Larson, conhecida por seu papel no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) de Capitã Marvel, confirmou que a sequência do filme ‘Capitã Marvel’, de 2019, já começou a ser filmada. ‘The Marvels’ deve ser lançado em 2022 e da fase 4 do MCU.

Em entrevista recente ao SiriusXM, Brie Larson confirmou que as filmagens haviam começado e teve o cuidado de não revelar nenhum spoiler. A atriz também destacou a sorte que sentiu por ter conquistado o papel da super-heroína: “É bem surreal, quero dizer, quando você está fazendo filmes como este, eles são diferentes de qualquer outra coisa. Conjuntos enormes, uma grande quantidade de pessoas no set. Muitos especialistas, coisas especiais. É uma experiência realmente única. Sou um grande fã da Disneylândia e, para mim, parece que vou à minha Disneylândia particular todos os dias. Porque eles estão construindo todos esses mundos insanos que ninguém mais conhece, ninguém de fora consegue ver. Todo mundo vai ver quando o filme for lançado, mas por agora, é um mundo só meu. Me sinto muito sortuda por fazer isso todos os dias”.

Para quem não lembra, a personagem Carol Danvers, interpretada por Brie Larson foi introduzida pela primeira vez durante a sequência de créditos finais de ‘Vingadores: Guerra Infinita’, de 2018. Ela se tornou a Capitã Marvel no filme de mesmo e voltou para ajudar a derrotar Thanos em ‘Vingadores: Ultimato’.

Sua próxima aparição será em ‘The Marvels’, uma vez que foi definido para incorporar Kamala Khan (Sra. Marvel) e Monica Rambeau (apresentada na WandaVision) como parte da história principal.