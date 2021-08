‘The Batman’ suspende produção após caso de Covid-19 na equipe

A estreia, agendada para outubro, de ‘The Batman’ pode ser impactada.

A Warner Bros. divulgou um comunicado oficial informando que a produção de ‘The Batman’, que traz Robert Pattinson no papel principal, foi interrompida novamente por um novo caso de Covid-19 na equipe: “Um membro da produção de ‘The Batman’ testou positivo para COVID-19 e está isolando de acordo com os protocolos estabelecidos. A filmagem está temporariamente pausada”. A informação foi confirmada pelo Deadline.

Antes que a produção fosse pausada em todo o mundo, ‘The Batman’ completou cerca de um quarto de sua programação de produção. A Warner Bros. não confirmou para o Deadline por quanto tempo eles irão parar a produção para lidar com o problema. Vários outros membros da equipe também precisaram ser colocados em quarentena, pois tiveram contato com o profissional infectado.

Com estreia agendada para 1 de outubro de 2011, ‘The Batman’ não é o único grande filme em produção a ter problemas devido à pandemia do coronavírus. ‘Jurassic World: Dominion’ recentemente teve que reduzir o que pretendia filmar em Malta depois que quatro membros da equipe terem tido resultados positivos no exame PCR.