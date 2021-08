Tudo o que sabemos sobre ‘How I met your father’ com Hilary Duff

Dezesseis anos após o primeiro episódio da série ‘How I met your mother’ ter ido ao ar, uma das séries mais conhecidas dos anos 2000 ganhará uma sequência. ‘How I met your father’ trará Hilary Duff no papel principal. Impactado? Nós também.

Vários membros importantes da equipe criativa de ‘How I met your mother’ estão de volta como produtores executivos de ‘How I met your father’, incluindo os criadores da série original Carter Bays e Craig Thomas. “Crianças, vou contar uma história incrível: é a história de como dois escritores tiveram a sorte de fazer seu programa de TV dos sonhos por nove temporadas e agora passam a tocha para uma nova equipe criativa inspirada com suas próprias histórias incríveis para contar, a história de ‘How I Met Your Father’ ”, disse Bays e Thomas em um comunicado conjunto. “Estamos honrados pela paixão e visão deles, e esperamos ajudá-los a contar uma nova história lendária”.

Quem são os personagens

Em um futuro próximo, a nova protagonista Sophie (Hilary Duff) contará ao filho a história de como conheceu o pai dele. “Uma história que nos catapulta de volta ao ano 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos unidos estão no meio de uma solução quem são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das opções ilimitadas”, de acordo com a sinopse oficial divulgada pela Hulu.

Hilary Duff será Sophie mencionada acima, porém nenhum outro detalhe da personagem foi revelado. Chris Lowell interpretará Jessie, um homem inteligente com um pouco de sarcasmo e cinismo sobre o amor. Ele é um aspirante a músico que trabalha como motorista do Uber para sobreviver e mora com seu melhor amigo Sid.

Francia Raisa interpretará a colega de quarto e melhor amiga de Sophie, Valentina, uma aspirante a estilista. Ela é impulsiva e aventureira e Sophie confia na habilidade de Valentina para animá-la quando ela está mal. No episódio piloto, Valentina acaba de voltar da London Fashion Week com o lindo britânico, Charlie.

Tom Ainsley interpretará Charlie, uma aspirante a modelo que se apaixonou por Valentina na London Fashion Week e foi com ela até Nova York. Filho de aristocratas conservadores, Charlie é um cara legal, mas vive na bolha de rico a vida toda.

Tien Tran interpretará Ellen, a irmã adotiva de Jesse. Ela acabou de se mudar para Nova York e vem de uma pequena cidade agrícola após se separar de sua esposa. Ellen se sente mais confortável em um campo de alface orgânica do que em um bar do Brooklyn.

Na época em que foi ao ar, de 2005 a 2014, ‘How I Met Your Mother’ foi visto como a série que iria suceder ‘Friends’, pois contava as experiências de jovens que tentavam se dar bem na cidade grande. Este formato tornou a série um sucesso e a sequência, ‘How I met your father’, deve seguir a mesma técnica, mostrando que as gerações de hoje lidam com as mesmas situações de vida.

A série já tem dez episódios encomendados pelo Hulu, mas ainda não tem data de início de gravações e nem estreia informadas.