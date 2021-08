Sindicato de atores defende Scarlett Johansson após polêmica com a Disney

A atriz moveu uma ação contra a Disney com relação ao que seria uma quebra contratual sobre os direitos de distribuição sobre o filme ‘Viúva Negra’. Entenda a polêmica.

Após mover uma ação contra a Disney, a atriz Scarlett Johansson está sob os holofotes da imprensa de entretenimento. Isso porque, na mesma semana que a ação foi ingressada na justiça estadunidense, a Disney não tardou em responder publicamente a estrela de ‘Viúva Negra’ após ter recebido em seu contra uma ação judicial movida por Scarlett Johansson. O motivo alegado por ela seria a quebra de contrato da Disney com relação à distribuição do filme.

Na última sexta-feira, 6, o advogado da Walt Disney Pictures, Daniel Petrocelli, deu outra declaração, ao afirmar que a ação da atriz não passa de “uma jogada de marketing altamente orquestrada”. ‎“É óbvio que se trata de uma jogada de marketing altamente orquestrada, para alcançar um resultado que não seria obtido no processo judicial”, disse Petrocelli em entrevista à Variety. “Tratamos a receita do Disney Premier Access como bilheteria para fins dos requisitos de bônus no contrato. Isso só melhorou as finanças da Sra. Johansson”, acrescentou.

Porém, essa briga judicial ganhou um novo ingrediente: a SAF-AFTRA, a Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio emitiu uma nota de repúdio à Disney e em total apoio à Scarlett Johansson. O sindicato estadunidense, que representa aproximadamente 160.000 atores de cinema e televisão, jornalistas, personalidades do cinema nos Estados Unidos, publicou:

“A Disney deveria se envergonhar de si mesma por recorrer a táticas batidas de sexismo e intimidação”, disse a presidente do sindicato, Gabrielle Carteris, em um comunicado oficial. “Os atores devem ser remunerados por seu trabalho de acordo com seus contratos. Scarlett Johansson está dando destaque às mudanças impróprias na remuneração que as empresas estão tentando emplacar à medida que os modelos de distribuição mudam. Ninguém, em qualquer área de trabalho, deve ser vítima de reduções inesperadas na compensação acertada. É irracional e injusto. A Disney e outras empresas de conteúdo estão indo muito bem e certamente podem cumprir suas obrigações de compensar os artistas cuja arte e talento são responsáveis ​​por seus lucros”.

Ela acrescentou: “Além disso, estamos profundamente preocupados com o tom de gênero usado nas críticas da Disney à Sra. Johansson. As mulheres não são ‘insensíveis’ quando se levantam e lutam por um pagamento justo – elas são líderes e defensoras da justiça econômica. As mulheres foram vitimadas pela desigualdade salarial durante décadas e foram ainda mais vitimadas por comentários como os das declarações de imprensa da Disney. Esse tipo de ataque não tem lugar em nossa sociedade e o SAG-AFTRA continuará a defender nossos membros de todas as formas de preconceito”.

Para entender a polêmica

O motivo alegado por Scarlett Johansson para mover uma ação contra a Disney seria a quebra de contrato com relação à distribuição do filme. Os detalhes do contrato entre a atriz, a Marvel Studios e a Disney não foram revelados, mas há artigos relacionados com os lucros back-end, ou seja, lucros obtidos com a venda de tickets. De acordo com informações do Cinema Blend, o contrato da atriz incluía que ela ganharia uma certa quantia de dinheiro com base especificamente nos ganhos teatrais de ‘Viúva Negra’ e esse detalhe foi firmado entre as partes antes de ser tomada a decisão de lançar o filme pela Disney Plus.

Scarlett Johansson está alegando que essa mudança da Marvel e da Disney foi uma quebra de contrato e que as tentativas de renegociação após o anúncio de que o filme estrearia também no streaming, em março deste ano, não obtiveram resposta.