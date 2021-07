Revelado primeiro trailer de revival de ‘Dexter’. Assista aqui

Nova temporada será mais sombria e trará um Dexter mais maduro e entendendo melhor o seu “passageiro sombrio”. Confira o trailer.

A nona temporada de uma das séries mais conhecidas dos anos 2000 vai estrear em 7 de novembro deste ano e terá uma única temporada, isso porque a Showtime já declarou que não há intenção de continuar com mais temporadas. Uma ótima notícia para os fãs da série que, após o final da oitava temporada, em 2013, deixou muitos decepcionados.

No último final de semana, foi divulgado o primeiro trailer oficial da nova temporada, já que antes só tinham sido divulgados pequenos teasers. Confira!

Sinopse

Tentando fugir do seu passado, Dexter Morgan é obrigado a mudar de cidade e de identidade. Porém, uma série de assassinatos começam a acontecer em seu novo domicílio, o que fará com que ele retome seus antigos hábitos. Longe da ensolarada cidade de Miami, Flórida, os novos episódios serão ambientados em Iron Lake, Nova York. A região tem uma atmosfera bem mais sombria, e trará um tom mais “duro” e realista aos novos arcos.

Entre os personagens que estão confirmados está a irmã de Dexter, Debra Morgan, vivida pela atriz Jennifer Carpenter. Quem revelou foi o ator John Lithgow, que interpretou o assassino em série Trinity na quarta temporada, em entrevista ao Deadline. “Como todos os fãs de ‘Dexter’ sabem, vimos o fim de Trinity, então isso, por definição, significa que é um flashback. Foi maravilhoso voltar a essa gangue, incluindo Michael e Jennifer Carpenter e Clyde Phillips”, revelou o ator.

Jennifer Carpenter interpretou a irmã adotiva de Dexter, Debra, uma detetive de homicídios que usou as habilidades de seu irmão para resolver assassinatos. John Lithgow apareceu ao longo da 4ª temporada como Arthur Mitchell, o homem de família aparentemente normal, que acabou por ser o assassino Trinity. Ele foi assassinado por Dexter no final da 4ª temporada. Carpenter já havia levantado especulações sobre o retorno para o renascimento de Dexter com uma foto no set publicada em março em seu Instagram.

