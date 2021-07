‘Fate: A Saga Winx’ inicia gravações da segunda temporada e nós te contamos o que esperar

Em meio à controvérsias, ‘Fate: A Saga Winx’ é renovada para a segunda temporada e trará novos personagens.

‘Fate: A Saga Winx’ chegará à sua 2ª temporada incluindo os novos membros do elenco e o anúncio do início da produção já tinha sido feito desde o dia 20 de julho pela própria Netflix através do Twitter oficial.

Para quem não sabe, a série original Netflix é baseada na popular série de desenhos animados Winx Club. E, como qualquer produção live-action, levantou críticas e elogios dos fãs.

A maior controvérsia que a série enfrentou foi sobre elenco, em particular, sobre o personagem Musa, cujo design foi inspirado na atriz sino-americana Lucy Liu, não foi dado a uma atriz de ascendência asiática e, em vez disso, Emily Applebaum foi escalada.

Criada por Brian Young, a série terá três diretoras na segunda temporada: Lisa James Larsson, Hannah Quinn e Stephen Woolfenden. A série é uma colaboração entre Archery Pictures, Rainbow SpA e Young Blood Productions.

Novos personagens

De acordo com o site especializado What’s On Netflix, pelo menos três novos personagens surgirão na próxima temporada. Flora será interpretada por Paulina Chávez e é uma personagem descrita como uma fada da Terra, como sua prima Terra. Ela é descontraída, mas esconde um segredo obscuro. Segundo o site, a Netflix está escalando uma atriz hispânica para esse papel.

Sebastian será interpretado por Éanna Hardwick, um aluno com uma mente brilhante, mas com moral questionável. Gray será interpretado por Brandon Grace e tudo indica que esse personagem não está na série original animada. Segundo a Netflix, trata-se de um personagem definido como um homem transgênero especialista em um segredo. Além disso, ele deve ter um relacionamento com Aisha na 2ª temporada, que ele obtém com seus “encantos carismáticos”.