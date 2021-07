[SPOILER] Quarta temporada de ‘Stranger Things’ foi inspirada em ‘Alien 3’

David Harbour, o Hopper de ‘Stranger Things’, diz que a quarta temporada foi inspirada em ‘Alien 3’.

O The New York Times conseguiu arrancar um spoiler sobre a quarta temporada de ‘Stranger Things’. Dessa vez, foi o ator David Harbour, o Hopper, quem revelou a inspiração para a trama da próxima temporada.

“Também falamos sobre os filmes ‘Fugindo do Inferno’ e ‘Alien 3‘ como referências da nova temporada. Os criadores da série são fãs de videogames, mangás e animes, por isso muitos elementos serão familiares aos fãs”, disse Harbour.

Hopper é um personagem secundário dentro da trama que tem participações decisivas no enredo de todas as temporadas. Seu romance com a personagem de Winona Ryder, a Joyce Byers, é outro ponto que pode ser que ganhe outro rumo na quarta temporada. Lembramos que, no último episódio da quarta temporada de ‘Stranger Things’, Hopper morreu. O que deixou os fãs muito preocupados, afinal ele é o pai de Eleven. Mas, os trailers divulgados da nova temporada dão a entender que Hopper está mais vivo do que nunca, ele está sendo prisioneiro em um campo de trabalhos forçados na Rússia.



Segundo David Harbour, na próxima temporada, Hopper não será mais apenas o pai que fica no sofá e grita com sua filha adolescente. “Já no caso de Hopper, os fãs vão poder mergulhar mais em uma história que já foi mencionada, mas não entramos em detalhe”, disse o ator.

Leia mais sobre filmes e séries:

De acordo com a Digital Spy, a Netflix ainda não anunciou uma data de lançamento para a 4ª temporada, citando atrasos na produção devido à pandemia de COVID-19. Em abril, o ator Finn Wolfhard (Mike Wheeler), revelou em uma videochamada do Fanmio que a série “deve sair no ano que vem, com sorte”.

A Netflix anunciou em 9 de junho que a atriz Amybeth McNulty, de ‘Anne With an E’, integrará o elenco da quarta temporada da trama dos irmãos Duffer, os criadores da série. “Uma das coisas mais empolgantes dessa nova temporada são as novas caras que vocês vão conhecer. A maioria delas nós já apresentamos a vocês, mas uma é nova. O nome dela é Vickie. Ela vai entrar nessa nova temporada e vai ter uma grande participação nos eventos que vão acontecer”, disse Ross Duffer, um dos criadores da série.