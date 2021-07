Margot Robbie não sabe quando interpretará Arlequina novamente

Em entrevista, a atriz disse que agora vai fazer uma pausa no papel de supervilã e não sabe quando ela pode aparecer como Arlequina novamente.

Prestes a reviver seu personagem como a supervilã do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) Arlequina nos cinemas, a atriz Margot Robbie revelou ao Entertainment Weekly que não sabe quando viverá o papel novamente. A atriz interpretou Arlequina em três filmes nos últimos cinco anos: ‘Esquadrão Suicida’ (2016), ‘Aves de Rapina’ (2020) e em ‘Esquadrão Suicida 2’, que estreia dia 6 de agosto nos cinemas e na HBO Max.

Em entrevista, a atriz disse que agora vai fazer uma pausa no papel de supervilã e não sabe quando ela pode aparecer como Arlequina novamente. Ela ficou intrigada em descobrir o destino final de Arlequina, ou pelo menos o destino do personagem que foi detalhado no final de ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’. Como aqueles que assistiram ao filme sabem, uma das cenas finais do filme se passa em um futuro apocalíptico em que o Batman de Ben Affleck descreve como Arlequina morreu em seus braços para o Coringa.

Ao ser questionada pela Entertainment Weekly, Margot disse que não tinha visto a sequência e não sabia da morte de seu personagem. “O quê? Eu não sabia disso. Obrigada por me contar!”, disse Robbie. “Eu não sabia disso, mas necessariamente não mudar o que outras pessoas são capazes de fazer com este universo, eu não acho correto. O que um diretor decide, eu não acho que dita o que outro diretor possa ser capaz de pegar e fazer com o mundo e os personagens, que é divertido”, explica ela.

“Acho que é como nos quadrinhos. A versão cinematográfica do universo DC é muito parecida com os quadrinhos. Você pega um quadrinho e algo está acontecendo e então você pega o próximo quadrinho, e talvez aquele personagem não esteja mais vivo, talvez aquele personagem não esteja com aquele pessoa, talvez aquele personagem pareça completamente diferente. Cada filme segue sua própria linha do tempo, e acho que isso funciona no mundo dos quadrinhos e também no mundo dos filmes de DC. Não é como a Marvel, por exemplo, onde tudo é mais obviamente ligado de uma forma mais linear”, finaliza.