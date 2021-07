Saiba tudo sobre o novo filme de Henry Cavill

Henry Cavill fará comédia romântica inspirada em livro. Saiba tudo!

Longe do visual de Superman e de Geralt de Rívia, de ‘The Witcher’, Henry Cavill fará uma comédia romântica. A informação foi divulgada pelo site especializado Giant Freakin Robot e Cavill teria assinado contrato para estrelar uma adaptação do livro ‘The Rosie Project’, seria uma comédia romântica que está em andamento há vários anos.

Esse é um projeto antigo. Em 2015, Jennifer Lawrence foi contratada para interpretar a protagonista, Rosie, mas deixou o projeto depois que as negociações deram errado. Henry Cavill interpretará Don Tillman, um professor de genética que nunca teve um segundo encontro, mas que agora pretende se apaixonar. Tillman tem síndrome de Asperger (agora conhecida como transtorno do espectro do autismo).

O professor sabe exatamente o que está procurando em uma mulher, tudo o que a bartender Rosie não é. Ela é selvagem, caótica e despreocupada. O oposto de Don Tillman. Os dois se conhecem quando ela precisa de ajuda para encontrar seu pai biológico e tem como objetivo tirar proveito das habilidades de Don Tillman com pesquisa genética. É aí que o romance se desenvolve.