‘House of the Dragon’ tem gravações retomadas após caso de Covid-19 na equipe

‘House of The Dragon’ com certeza é a estreia de 2022 mais esperada para os fãs de ‘Game of Thrones’. A pré-sequência de uma das séries de maior sucesso da HBO estava em fase de gravações desde abril deste ano, porém, segundo informações apuradas pelo site especializado Entertainment Weekly, a produção teve que ser paralisada.

A boa notícia é que a Entertainment Weekly confirmou que as filmagens da série foram retomadas na quarta-feira, 21, como esperado, após uma breve pausa. A série, que é filmada no Reino Unido, foi paralisada na segunda-feira, 19, quando um membro da produção deu positivo para COVID-19. A pré-sequência é baseada na série ‘Fire and Blood’, do autor George R. R. Martin, e narra os acontecimentos da família Targaryen cerca de 300 anos antes do eventos de ‘Game of Thrones’.

‘House of The Dragon’ se passa em uma época na a Casa Targaryen ainda estava florescendo como a família real de Westeros e tinha vários dragões para apoiar seu poder. Mas quando o rei Viserys (Paddy Considine) chega ao fim de seu reinado, uma batalha brutal pela sucessão começa entre sua amada filha, a princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e sua segunda esposa, a rainha Alicent Hightower (Olivia Cooke), que deseja o trono para seus filhos.