‘Bridgerton’ e ‘The Witcher’ seguem sendo as séries mais vistas da Netflix. Confira a lista completa

Com mais de 209 milhões de assinantes no mundo, a Netflix planeja conquistar mais 1,54 milhões de assinantes até o final de 2021. Para isso, está investindo pesado em conteúdo que reflete as produções regionais, prova disso está no extenso número de séries, documentários e filmes de países fora do eixo de Hollywood.

Recentemente, a plataforma divulgou a listagem das 10 produções mais vistas divididas em 3 categorias: Série mais vista, Produções internacionais de língua não-inglesa e Filmes originais Netflix. Veja os dados!

Série mais vista

1. Bridgerton (Temporada 1) – 82M

2. The Witcher (Temporada 1) – 76M

3. Stranger Things (Temporada 3) – 64M

4. Tiger King – 64M

5. O Gambito da Rainha – 62M

6. Sweet Tooth – 60M

7. Emily Em Paris (Temporada 1) – 58M

8. Fate: A Saga Winx (Temporada 1) – 57M

9. Sombra e Ossos (Temporada 1) – 55M

10. Você (Temporada 2) – 54M

Produções internacionais de língua não-inglesa

1. Lupin (Temporada 1) – 70M

2. La Casa de Papel (Temporada 4) – 65M

3. O Poço – 56M

4. Quem Matou Sara? (Temporada 1) – 55M

5. Lupin (Temporada 2) – 54M

6. Abaixo de Zero – 47M

7. Bárbaros – 37M

8. Bala Perdida – 37M

9. Desejo Sombrio (Temporada 1) – 35M

10. Quem Matou Sara? (Temporada 2) – 34M

Filmes originais Netflix

1. Resgate – 99M

2. Bird Box – 89M

3. Troco em Dobro – 85M

4. Esquadrão 6 – 83M

5. Mistério no Mediterrâneo– 83M

6. The Old Guard – 78M

7. Enola Holmes – 76M

8. Projeto Power – 75M

9. Army of the Dead – 75M

10. Paternidade – 74M