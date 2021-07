[SPOILER] Atriz de ‘House of the Dragon’ revela informações sobre sua personagem

A atriz Olivia Cooke disse que os personagens de ‘House of the Dragon’ são tão ou mais complexos dos que os de ‘Game of Thrones’. Veja a entrevista.

Em entrevista ao Collider, Olivia Cooke, que interpreta a Rainha Alicent Hightower. Ao lado de Rhys Ifans (Otto Hightower) não pertencem à família Targaryen. Otto é a Mão do Rei, um trabalho que os fãs de ‘Game of Thrones’ vão lembrar como complicado e perigoso, que tanto Ned Stark, vivido por Sean Bean, quanto Tyrion Lannister, interpretado por Peter Dinklage, realizaram em diferentes pontos da série.

Cooke admitiu que queria manter muitos dos detalhes de sua personagem em segredo: “Eu não sei se posso dizer algo sem realmente revelar”. Mas, ela revelou que a a Rainha Alicent Hightower “é muito complexa e acho que as pessoas vão querer para ver o pior nela”. Sabemos que a Rainha Hightower está envolvida em uma batalha familiar pelo poder do sentimento de Rei Lear com seu marido, Rei Viserys (Paddy Considine) e sua enteada Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Hightower quer o trono para seus filhos, Targaryen deseja por sua família. Cooke disse: “veremos o pior nela”.

“O que é incrível sobre ‘Game of Thrones’, como vimos na série anterior, é que uma temporada, você odeia um personagem, e na próxima, você absolutamente os ama e irá até os confins da terra por eles. não sei o que você vai conseguir com esses personagens. Eles são tão bem escritos. Essa é a condição humana, você pode fazer coisas horríveis, mas também pode fazer coisas maravilhosas. É muito complexo e não é nada preto e branco”, disse Olivia Cooke.

‘House of the Dragon’ é baseada na série literária ‘Fire and Blood’, do autor George R. R. Martin, e narra os acontecimentos da família Targaryen cerca de 300 anos antes do eventos de ‘Game of Thrones’.