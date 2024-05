VÍDEOS: Mãe desabafa sobre estado da jovem que quase morreu ao cheirar pimenta: “Impotência e frustração”

Adriana Medeiros, mãe da trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, postou vídeos para homenagear a filha no Dia das Mães, celebrado no domingo (12). Ela mostrou imagens antigas da jovem, que é genitora de Valentina e Antonella, e também fez um desabafo sobre a situação atual dela.

“Só quem vive essa situação sabe a dor que sinto nesse momento. É uma sensação de impotência misturada com frustração”, escreveu Adriana na legenda de um vídeo, no qual também pediu. “Meu Deus, restaura a saúde da minha filha.”

Nos comentários, seguidores mandaram mensagens de apoio à mãe da jovem. “O semblante dela está evoluindo, irá evoluir mais e mais, ainda vai dar seu testemunho”, escreveu um internauta.

“Sinto sua dor mãezinha tbm estou passando pelo mesmo processo com meu filho, é uma dor insuportável, tem dias que bate o desespero, um nó na garganta, sensação de impotência, mas eu creio que nossos filhos vão ser curado para honra e glória do Senhor Jesus”, disse outra seguidora.

Em outro vídeo, Adriana postou uma série de fotos antigas de Thais e seu irmão e escreveu: “A mamãe sempre estará aqui ao lado de vocês mesmo nos dias frios, pois vocês aquecem meu coração para que eu continue lutando por vocês. Amo que nunca vou saber medir.”

Última internação

Após a última internação, Thais teve alta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, em Goiás, no último dia 16 de abril. Ela passou por tratamentos contra bactérias no intestino e se recuperou. Desde então, ela recebe os cuidados da mãe, do padrasto e de uma equipe de homecare, cujo serviço foi doado por uma empresa especializada.

A família também obteve doações e conseguiu comprar uma casa nova. O imóvel em que eles viviam em Goiânia tinha escadas e não era adaptado para a circulação com a cadeira de rodas. Os familiares enfrentavam muitas dificuldades para realizar os cuidados com a jovem.

Assim, a partir de doações, eles conseguiram comprar uma casa, que ainda passa por reformas e as devidas adaptações para receber Thais. Uma rifa está em andamento em busca de recursos para ajudar nas obras.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.