Gandalf poderá aparecer na série ‘O Senhor dos Anéis’

Um dos criadores do fã-clube oficial do universo de J. R. R. Tolkien não descartou a possibilidade. Entenda tudo!

Uma das dúvidas mais frequentes dos fãs do universo criado por J. R. R. Tolkien com relação à produção milionária da Amazon Studios, a série ‘O Senhor dos Anéis’, é se algum antigo personagem vai aparecer. Levando em consideração que a trama da série se passa centenas de anos antes dos eventos da trilogia da New Line Cinema, ‘O Senhor dos Anéis’, e também da trilogia ‘O Hobbit’, é pouco provável que isso aconteça.

Porém, em entrevista para o programa de Graham Norton, em 2017, o ator Ian McKellen, que interpretou o mago Gandalf, deu uma resposta inesperada quando foi questionado se seria chato ver outro Gandalf: “Como assim, outro Gandalf? Eu não topei, porque ninguém me perguntou. Mas você está sugerindo que outra pessoa vai interpretá-lo? Gandalf tem 7000 anos, então não estou tão velho!”, contou.

Durante a Comic-Con at Home, a versão virtual da San Diego Comic-Con 2021, que começou na segunda-feira 26 de julho, Cliff Broadway, da equipe do site TheOneRing.net, foi questionado sobre uma possível aparição de Gandalf na pele do ator Ian McKellen. Ele disse: “Oh, não. Não, ele está nos palcos em Londres com os teatros recém-reabertos. Ele (Ian) está ocupado fazendo o que ele ama mais do que qualquer coisa, fazendo Shakespeare. Então não, eu não espero que Gandalf ou Ian Mckellen cheguem perto deste projeto na Amazon Prime, pelo menos não na primeira temporada. Cara, seria uma boa surpresa se eles tivessem um choque na segunda temporada, ‘Ei, aqui está Gandalf'”, disse Cliff.

Vale relembrar que o site TheOneRing.net é a maior fonte de pesquisa quando o assunto é o universo criado por J. R. R. Tolkien. O site é tratado como fã-clube oficial de Peter Jackson e contém informações sobre as próximas produções, eventos centrados em Tolkien, novas publicações e reuniões de fãs.

No início de fevereiro, o TheOneRing.Net divulgou uma sinopse da série. “A vindoura série da Amazon Studios levará às telas, pela primeira vez, os lendários heróis da Segunda Era da Terra Média. O drama épico se passa centenas de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores à uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, improváveis heróis foram testados, a esperança esteve por um fio e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão.

Se iniciando em um tempo de relativa paz, a série segue uma série de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles confrontam um mal histórico que ressurgiu na Terra Média. Das profundezas das Montanhas Nebulosas, até as florestas majestosas da capital elfa de Lindon, e a magnífica ilha do reino de Numenor até o fim do mapa, estes reinos e personagens deixarão legados que permanecerão muito além de suas vidas”.

Cinco temporadas

A série terá cinco temporadas, com a possibilidade de uma série derivada para produção posterior. Além disso, especula-se que a primeira temporada mostre o jovem Aragorn.

O ministro do Desenvolvimento Econômico da Nova Zelândia, Stuart Nash, onde a série está sendo gravada, anunciou durante uma entrevista à Radio New Zeland que a Amazon já gastou cerca de US$ 468 milhões de dólares na produção da primeira temporada da série ‘O Senhor dos Anéis’. Nash tem essa informação porque a Nova Zelândia está concedendo uma parte dessa quantia, cerca de US$ 115 milhões de dólares, em forma de subsídio.