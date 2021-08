Fotos de bastidores revelam a nova Lady Di de ‘The Crown’ no set

Elizabeth Debicki, a próxima atriz que interpretará o papel de Lady Di em ‘The Crown’, foi flagrada durante a gravação de uma cena externa.

Desde agosto do ano passado, não é novidade que a atriz australiana Elizabeth Debicki viverá o papel de Lady Di nas próximas temporadas de ‘The Crown’. A série histórica dramática original da Netflix está em plena etapa de gravações da quinta temporada e mais fotos de bastidores começam a surgir. Os últimos cliques mostram uma Lady Di na casa dos seus 30 e poucos anos.

Elizabeth Debicki foi flagrada filmando em Ardverikie Estate, na Escócia, dando o primeiro vislumbre aos fãs de sua personagem, a princesa Diana. Ela estava no set com os dois atores que interpretam os príncipes Harry e William. Debicki, 30, assumirá o papel das duas últimas temporadas da Princesa de Gales em ‘The Crown’, assumindo o papel antes interpretado por Emma Corrin, ganhadora do Emmy 2021 na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática.

As primeiras imagens de Elizabeth Debicki em The Crown!



A atriz britânica de 30 anos irá substituir Emma Corrin no papel da Princesa Diana nas próximas temporadas de The Crown.



A 5ª e 6ª temporada contarão a vida de Diana nos anos 90, período que uma batalha foi travada (+) pic.twitter.com/zV0mVfo3PG — A Coroa (@thecrown_br) August 8, 2021

“O espírito da princesa Diana, suas palavras e suas ações vivem no coração de tantos. É um verdadeiro privilégio e honra fazer parte desta série magistral, que me deixou totalmente fisgada desde o primeiro episódio”, revelou a atriz em um comunicado oficial na época do anúncio de sua contratação par o papel, cujos trabalhos anteriores incluem papéis em ‘The Great Gatsby’ e ‘The Night Manager’.

‘The Crown’ é uma série conhecida por substituir seus atores, conforme os personagens históricos envelhecem. Debicki se junta ao elenco da quinta e sexta temporadas, que devem ser as temporadas finais, que inclui Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth, Jonathan Pryce como o príncipe Philip e Lesley Manville assumindo o papel da Princesa Margaret, Claudia Harrison como a princesa Anne.

Nova imagem de Elizabeth Debicki como Diana no set de 'The Crown'. 🔎 https://t.co/MTCoNjKwKY — Isso é Veludo? (@IssoVeludo) August 5, 2021

“Quando começamos a discutir as histórias da temporada 5, logo ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e complexidade da história, deveríamos voltar ao plano original e fazer seis temporadas”, anunciou o criador da série Peter Morgan. “Para ser claro, a temporada 6 não nos trará mais perto dos dias atuais, ela simplesmente nos permitirá cobrir o mesmo período com mais detalhes”. A 6ª temporada trará a história até o início dos anos 2000, mas ainda vai parar antes de Kate Middleton e Meghan Markle se juntarem à Família Real.