Tudo o que sabemos sobre ‘Mulher Maravilha 3’

Mesmo ainda sem data de estreia e nem produção iniciada, a Warner Bros. confirmou um terceiro filme da Mulher Maravilha.

Sabemos que Gal Gadot como a atual Mulher Maravilha da DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) tem rendido bons frutos, afinal ela é uma das heroínas mais populares entre os fãs. Além disso, o segundo filme com Gadot no papel principal, ‘Mulher Maravilha: 1984’ apresenta um final que requer uma continuação. Pensando assim, um terceiro filme seria óbvio.

Em dezembro de 2020 a Warner Bros. já tinha anunciado com exclusividade ao Deadline que, de fato, está pensando em um terceiro filme. Até agora, não há uma informação exata sobre o enredo da trama mas, segundo as fontes do Giant Freakin Robot, o filme será ambientado nos dias atuais. Será interessante ver se a trama será afetada pelo ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’, já que este novo corte tem sido tratado como cânone para os filmes DC Extended Universe.

Também ainda não há uma data de lançamento definida para ‘Mulher Maravilha 3’, mas há rumores de que deve acontecer após os lançamentos de ‘Cleópatra’ e ‘Star Wars: Rogue Squadron’, este último com a provável participação de Gadot no elenco. Além disso, a Warner Bros. provavelmente não quer esperar muito para uma sequência de ‘Mulher Maravilha’, já que o primeiro filme foi lançado em 2017 e, três anos depois que tivemos ‘Mulher Maravilha: 1984’ .

Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a diretora Patty Jenkins deve voltar para dirigir o longa. Ela dirigiu os dois últimos filmes e até contribuiu para a história e o roteiro do último episódio. No entanto, seu retorno não é exatamente uma garantia. Jenkins expressou o desejo de retornar à franquia, mas ela está preocupada com o filme sendo colocado diretamente no streaming e não tendo uma distribuição nos cinemas adequada.