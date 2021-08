Margot Robbie fala sobre a controvérsia incluindo os dois filmes do Esquadrão Suicida

Após o apelo dos fãs para um terceiro filme, com a versão do diretor do filme de 2016, Margot Robbie foi diplomática.

O lançamento do filme ‘The Suicide Squad’, que ficou conhecido no Brasil como ‘Esquadrão Suicida 2’, que chega aos cinemas de todo o mundo na primeira semana de agosto, tem revelado muitas opiniões controversas. Isso porque, está sendo quase impossível não comparar com o filme ‘Suicide Squad’, de 2016, do diretor David Ayer.

O cineasta divulgou recentemente um comunicado desmentindo seu filme, ‘Esquadrão Suicida’, foi “pesadamente” editado pela Warner Bros. “a um grau quase irreconhecível”. Os fãs da DC ecoaram nas redes sociais um pedido para que a Warner Bros. lançasse um novo ‘Suicide Squad’, agora com a versão original do diretor David Ayer. Uma espécie de “Ayer Cut”, pegando carona no que foi feito em ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’.

A atriz Margot Robbie, em uma recente entrevista à Variety, foi questionada sobre o assunto e disse: “Acho que é uma situação muito complicada pela qual provavelmente não sou responsável”. Robbie, que aparece em ambos os filmes do Esquadrão Suicida como Arlequina, acrescentou que gostaria de ver a versão de Ayer do filme.

“Eu gostaria de ver o corte de todos os filmes dos quais fiz parte e que nunca vi”, ela continuou. “O engraçado é que, como ator, e não quando você é um produtor, às vezes eu não vejo até que metade do país tenha visto. Às vezes eu vejo depois que milhões de pessoas viram. Você não entende para ver as diferentes interações ao longo do caminho, a menos que você seja um produtor”, disse a atriz.

Leia mais sobre filmes e séries: