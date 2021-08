“Eu consegui o melhor emprego do mundo”, revela o ator Kit Harington sobre ‘Game of Thrones’

Kit Harington interpretou nosso inesquecível Jon Snow. Agora, ele compartilha com a Entertainment Weekly um dos momentos mais memoráveis para ele durante as gravações.

‘Game of Thrones’ entrou para a história da TV não somente por ter sido a série mais cara de toda a história do cinema na época, mas também por ter ficado oito anos no ar como sucesso absoluto, um verdadeiro blockbuster para a HBO. A série marcou o triunfo de muitos atores em suas carreiras e também a chegada de rostos novos que foram se tornando familiares. Um deles foi o do ator Kit Harington, que interpretou Jon Snow.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Kit relembrou que foi no set de ‘Game of Thrones’ que conheceu sua esposa, Rose Leslie, que interpretou a selvagem Ygritte. Mas o momento singular em que Harington mais pensa sobre seus dias de trabalho na série foi durante uma pausa para fazer xixi durante as filmagens da 2ª temporada.

“Lembro-me de estar gravando em uma geleira incrível na Islândia e fui fazer xixi. Quando estava lá, eu apenas olhei para esta geleira e pensei, ‘Deus, eu consegui o melhor emprego do mundo.’ E isso sempre se destaca para mim, porque se eu algum dia me sentir mal-humorado com o meu destino, o que, acredite, eu posso fazer de forma incrível, eu penso nisso. E eu penso, ‘Agora você tem um trabalho muito especial’”, revelou o ator.

A 2ª temporada também marcou o primeiro encontro real de Harington com Leslie. “A segunda temporada foi quando a série estava decolando e percebemos que estávamos no caminho certo”, disse o ator.

Kit Harington falou também sobre o final controverso da série: “Teve um impacto cultural real e é algo de que estou muito orgulhoso de fazer parte. Parte da jornada desde que ‘Game od Thrones’ terminou foi apenas ficar orgulhoso da série”.

Sobre a série derivada de ‘Game of Thrones’ que está atualmente em fase de gravações, ‘House of the Dragon’, Kit disse: “Eu realmente desejo a eles sorte no que estão fazendo a seguir. Vou assistir. E acho que veio em um momento fascinante”.