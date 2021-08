‘Harry Potter’: Estes podem ser os próximos personagens dos projetos da Warner Bros.

Warner Bros. trabalha novas sequências da franquia ‘Harry Potter’.

Após os oito filmes originais e da sequência da saga ‘Animais Fantásticos’, a Warner Bros. está trabalhando em novos projetos que incluem o universo do bruxinho mais famoso e querido do cinema. Segundo o site especializado Giant Freakin Robot, fontes confiáveis confirmaram a informação.

Ainda não se sabe se serão séries de TV ou sagas de longas porém, segundo o Giant Freakin Robot existem três possibilidades fortes. A primeira diz respeito ao trio de amigos de Harry Potter da saga original Neville Longbottom, Ginny Weasley e Luna Lovegood. “Claro, pode ser que eles estejam trabalhando em um projeto com personagens totalmente novos ou em um ponto diferente na linha do tempo. ‘Animais Fantásticos’ mostrou que isso poderia ser feito, mas esperançosamente, em algum lugar entre as três séries, há espaço para ver um personagem familiar para os fãs de Harry Potter”, escreveu a colunista Faith McKay.

Cerca de seis meses atrás, outro site especializado em entretenimento, The Hollywood Reporter, divulgou que a Warner Bros. estava trabalhando em uma série de TV do universo ‘Harry Potter’. De acordo com as fontes, o estúdio estava interessado no desenvolvimento de uma série em torno de Hermione Granger e que Emma Watson estava conversando com a Warner sobre a ideia. “Como Hermione Granger é uma personagem favorita dos fãs, e Emma Watson ainda é uma atriz popular, esta pareceria uma ideia perfeita se a Warner Bros pudesse colocar todas as suas peças no lugar”, escreveu McKay.

“Rowling disse, é que ela imagina um Harry Potter saindo e vivendo uma vida familiar após trauma e guerra, seria a coisa mais corajosa que ele poderia fazer. Parece que ela pode achar que contar mais histórias com o personagem dele seria possível, embora provavelmente menos do que algo com Emma Watson”, finalizou McKay.