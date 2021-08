Dois personagens devem retornar na 6ª e última temporada de ‘Lúcifer’. Saiba quais!

Estamos ansiosos pela próxima temporada.

Novas revelações dos showrunners de ‘Lúcifer’ aqueceram nossos corações nesta semana. Durante a Comic-Con At Home 2021, versão digital do evento mais esperado do mundo do entretenimento, eles fizeram importantes revelações sobre a sexta e última temporada da série.

even bad things must come to an end.



Lucifer Season 6 comes September 10th. pic.twitter.com/2VlVNBhE3y — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 25, 2021

Além do do oficial Diggs (Matt Corboy), o policial que multou Lúcifer no início da série e que já havíamos visto no trailer da próxima temporada, outro personagem deve dar o ar da graça. Segundo Joe Henderson, eles já se referiram a esse personagem mas ele de fato nunca teria aparecido na série. Os fãs especulam que podemos finalmente ver Adão, já que Eva, interpretada por Inbar Lavi, já tem um papel importante na série.

“Na verdade, teremos outro rosto familiar que apareceu em um ponto de um episódio favorito. Uma estrela convidada favorita”, disse o showrunner Ildy Modrovich.

Leia mais sobre séries e filmes:

A 6ª temporada de ‘Lúcifer’ estreia dia 10 de setembro. Na última semana, o ator que vive o personagem principal, Tom Ellis divulgou um post revelador sobre o clima da próxima temporada. Ele escreveu no Instagram: “Boas notícias estão a caminho”. Na foto vemos o ator no papel de Lúcifer posando elegantemente ao lado de um DeLorean novo, um modelo icônico que sempre associamos à trilogia de ficção científica ‘De Volta para o Futuro’. O que pode ser a dica de uma possível viagem no tempo na sexta temporada de ‘Lúcifer’.

Para quem não lembra, ‘Lúcifer’ chegou a ser cancelada pela Fox, após as três primeiras temporadas, mas foi salva pela Netflix, que viu potencial na trama, além da repercussão obtida nas redes sociais, com um grande número de pedidos para que a série não acabasse tão cedo. No entanto, a gigante do streaming tinha a ideia de encerrá-la nesta quinta temporada, o que acabou não ocorrendo, e, para alívio de todos, ‘Lúcifer’ teve uma sobrevida e chegou a esta que, sim, será a derradeira temporada.