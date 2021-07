Youtuber melhora efeitos de ‘The Mandalorian’ e entra para a equipe de George Lucas

Já pensou estar contando somente com os pagamentos do YouTube e, do nada, receber uma proposta para trabalhar na equipe de George Lucas, na produção da série ‘The Mandalorian’? Com certeza não foi do nada!

O Youtuber Shamook, que dedica seu tempo a melhorar os efeitos visuais de filmes e até a trocar os rostos dos atores, chamou a atenção da equipe de ‘The Mandalorian’. Em um dos seus vídeos, Shamook melhorou a aparência de Luke Skywalker, que aparece jovem ao final da segunda temporada da série. Originalmente, o rosto do personagem foi recriado com computação gráfica, o que gerou algumas críticas dos fãs.

“Como alguns de vocês já devem saber, entrei na ILM/Lucasfilms há alguns meses e não tive tempo para trabalhar em nenhum novo conteúdo do YouTube. Agora que me acomodei em meu trabalho, os uploads devem começar a aumentar novamente”, escreveu Shamook em um comentário do vídeo.

