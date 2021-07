Disney responde após ser processada por Scarlett Johansson

Disney informou: “O processo é especialmente triste e angustiante em seu desrespeito cruel pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia COVID-19”. Entenda tudo!

A Disney não tardou em responder a estrela de ‘Viúva Negra’ após ter recebido em seu contra uma ação judicial movida por Scarlett Johansson. O motivo alegado por ela seria a quebra de contrato da Disney com relação à distribuição do filme.

Os detalhes do contrato entre a atriz, a Marvel Studios e a Disney não foram revelados, mas há artigos relacionados com os lucros back-end, ou seja, lucros obtidos com a venda de tickets. De acordo com informações do Cinema Blend, o contrato da atriz incluía que ela ganharia uma certa quantia de dinheiro com base especificamente nos ganhos teatrais de ‘Viúva Negra’ e esse detalhe foi firmado entre as parte antes de ser tomada a decisão de lançar o filme pela Disney Plus.

Scarlett Johansson está alegando que essa mudança da Marvel e da Disney foi uma quebra de contrato e que as tentativas de renegociação após o anúncio de que o filme estrearia também no streaming, em março deste ano, não obtiveram resposta.

A Walt Disney Company emitiu uma declaração oficial sobre o processo da atriz: “Não há mérito algum neste processo. O processo é especialmente triste e angustiante em seu desrespeito cruel pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia COVID-19. A Disney cumpriu totalmente o contrato da Sra. Johansson e, além disso, o lançamento de ‘Viúva Negra’ no Disney + com Premier Access aumentou significativamente sua capacidade de ganhar uma compensação adicional em cima dos $ 20 milhões que ela recebeu até agora”.