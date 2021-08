Os livros que você precisa ler depois de ter visto trilogia ‘Rua do Medo’

Se você gostou dos longas da Netflix, veja essa lista de livros do mesmo autor que inspirou os filmes.

Se você gostou da trilogia ‘Rua do Medo’, que estreou na Netflix no mês passado, deve saber que ela é baseada em uma série de livros de terror juvenis do autor R.L. Stine, composta por mais de 50 livros e algumas obras derivadas, publicados principalmente nas décadas de 1980 e 1990. E, embora a diretora dos filmes não tenha perdido as esperanças em fazer novas sequências dos filmes ou spin-offs, os fãs ficaram órfãos.

Para continuar a passar medo, nós te indicamos 3 livros para que você leia mais sobre o universo de Shadyside.

‘You May Now Kill the Bride’ (2018)

Stine lançou o primeiro livro da trilogia ‘Return to Fear Street’, que é uma série literária derivada da original, em junho de 2018. De acordo com Goodreads, ‘You May Now Kill the Bride’ conta a história de “duas irmãs divididas pelo tempo. Cada um com um ressentimento terrível que mal conseguem conter. “Quando ocorre um desastre em dois casamentos da família Fear em décadas diferentes, as irmãs descobrem que a maldição da família Fear “continua viva” e “cobra seu tributo de maneiras inesperadas”.

Como as análises dos leitores do Goodreads revelaram, ‘You May Now Kill the Bride’ explorou a história da maldição da família Fear, que remonta aos Julgamentos das Bruxas de Salem. O livro recebeu classificações de 3 a 5 estrelas. Se você gostou da trama de ‘Rua do Medo Parte 2: 1978’ , você pode achar esta leitura de Stine interessante.

Leia mais sobre filmes e séries:

‘The Wrong Girl’ (2018)

Lançado em setembro de 2018, o livro leva os leitores de volta à Shadyside High School. Quem assistiu à ‘Rua do Medo Parte 1: 1994’, sabe que os alunos de Shadyside High nunca estão protegidos da maldição mortal da cidade.

Esse livro conta a história de uma adolescente chamada Poppy Miller, que quer vingança contra Jack Sabres por ter pregado uma peça humilhante nela. Logo, os colegas de classe de Poppy “começam a aparecer mortos”, e a cidade se pergunta se Poppy tem algo a ver com isso. “Poppy está sendo incriminada? Ou será que as crianças de Shadyside High mexeram com a garota errada?”, descreve a sinopse.

‘Drop Dead Gorgeous’ (2019)

Stine lançou o último livro da série ‘Return to Fear Street’ em fevereiro de 2019. ‘Drop Dead Gorgeous’ segue um novo aluno na Shadyside High, Morgan Marks, que chama a atenção de todos ao seu redor. Ela tem muitos amigos e fãs, mas ninguém sabe de seu passado sombrio ou de onde ela veio. No entanto, no Homecoming de Shadyside High, os segredos de Morgan serão revelados.