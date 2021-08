[HORROR] Amazon confirma data de estreia da série ‘Eu sei o que você fez no verão passado’

Série é baseada na trilogia de slashers que foi sucesso nos anos 1990.

Se você leu este título e pensou “será que é uma série baseada nos slashers que fizeram sucesso na década de 1990?”, você está certo. A Amazon Studios está produzindo uma série baseada na trilogia ‘I Know What You Did Last Summer’. O streamer anunciou que a série já tem uma data de estreia: 31 de outubro deste ano, em pleno Halloween.

A série é descrita como uma versão moderna dos clássicos de horror dos anos 90 e, assim como o filme, é baseada no romance de 1973 do autor Louis Duncan de mesmo nome. A trama vai contar a história de um grupo de adolescentes enquanto eles são caçados por um misterioso assassino que surge um ano após um acidente fatal que ocorre na noite de sua formatura.

A série, que foi anunciada para estar em desenvolvimento em outubro de 2020, apresenta um elenco composto por Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom, Bill Heck, Sonya Balmores, e Spencer Sutherland.

